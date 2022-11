Staatskredite an Galeria Karstadt Kaufhof Eine halbe Milliarde Euro Verlust für den Staat – mindestens

Das Problem: Von den insgesamt 680 Millionen Euro dürften nur 180 Millionen Euro besichert sein und damit einen Minimalschutz in der Insolvenz darstellen. So berichtete der „Spiegel“, dass der WSF im Gegenzug für das erste Darlehen 80 Millionen Euro an Sicherheiten in Form liquider Mittel erhalten habe, und zwar durch ein Bankguthaben, das Galeria Karstadt Kaufhof an den Staat abgetreten habe. Hinzu kämen 100 Millionen Euro in Form einer „Sicherheitsübereignung des Warenbestandes“ sowie abgetretene Kreditforderungen und Markenrechte von Galeria. Für die zweite Hilfszahlung wurden demnach keine weiteren Sicherheiten oder Zugeständnisse vereinbart. Stattdessen floss das Staatsgeld als stille Einlage.