Ständige Preisänderungen Fünf Tipps fürs Online-Shopping

1. Wissen, was genau gesucht ist

Um den günstigsten Preis für etwas zu finden, sollte der Käufer zunächst genau wissen, was er will. Muss es das neue iPhone sein, oder lediglich ein neues Handy? Muss der Flug zu einer bestimmten Uhrzeit gehen? Müssen es die Reifen eines ganz bestimmten Herstellers sein? „Je genauer ich weiß, was ich will, desto schneller finde ich den günstigsten Preis dafür“, erklärt Wiegand.