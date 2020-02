Starbucks-Deutschland-Chef Kai Bordel „Keine Papierbecher mehr? Das wäre großartig.“

Nun kooperieren Sie in den Filialen in Berlin, Hamburg, München und Köln mit dem dänischen Start-up „Too good to go“, um Lebensmittelverschwendung entgegen zu wirken. Wie kam es zu dieser Kooperation?

Durch ein Treffen vor eineinhalb Jahren in Berlin. Damals gab es schon ein Starbucks-Land, das mit „Too good to go“ kooperierte: Norwegen. Wir fanden die Idee gut. Wir sind in Berlin gestartet und werden die Kooperation jetzt in zwei Wellen bis zum Ende des ersten Quartals auf 68 Filialen in sieben Städten ausrollen.