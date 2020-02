Starbucks-Deutschland-Chef Kai Bordel „Keine Papierbecher mehr? Das wäre großartig.“

In Großbritannien, Starbucks wichtigstem europäischen Markt, hat Starbucks im September seinen Kaffee-Lieferservice in Kooperation mit Uber Eats ausgeweitet, wie in den USA bereits seit 2018. In Deutschland operiert Uber Eats bisher nicht. Wann kommt ein Starbucks-Lieferservice nach Deutschland?

Es gibt eine globale Kooperation mit Uber Eats. Aber wie Sie sagen, Uber Eats operiert ja in Deutschland noch nicht. Deshalb können wir konkret diese Kooperation bei uns nicht exekutieren. Aber wir beschäftigen uns trotzdem mit dem Lieferservice. Nun macht die Natur unserer Getränke, also vor allem Kaffee, diesen Liefergedanken nicht unbedingt einfacher: Die Qualität des Produktes muss gewährleistet sein. Die äußert sich unter anderem darin, ob das Getränk noch heiß ist, wenn ich es bekomme. Aber ich kann sagen: Wir beschäftigen uns mit der Frage, ob und mit welchem Partner wir einen Lieferservice in Deutschland umsetzen könnten.