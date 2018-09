Starbucks will in Deutschland wachsen Die Reimanns greifen im deutschen Kaffeemarkt an

Die Starbucks-Offensive gilt in der Branche als Reaktion auf den zunehmenden Konkurrenzkampf im Kaffeegeschäft. So hat der Getränkekonzern Coca-Cola jüngst die britische Kaffeekette Costa gekauft. Zudem ordnet die deutsche Milliardärsfamilie Reimann mit ihrer Amsterdamer Holdinggesellschaft JAB ihre Kaffeeaktivitäten in Deutschland neu und will noch in diesem Herbst in Hamburg zunächst drei Kaffeehäuser der Marke Balzac in Espresso House umbenennen. Unter diesem Namen betreibt JAB eine Kette von Kaffeehäusern in Skandinavien.