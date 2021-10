Starkoch Nach Insolvenz: Ungenannte Investoren retten Schuhbeck

Eine ungenannte Investorengruppe will die Firmen des insolventen Starkochs Alfons Schuhbeck und einen Großteil der Arbeitsplätze retten. Schuhbecks Münchner Restaurant „Südtiroler Stuben“, der Partyservice und der Gewürzhandel bleiben erhalten, wie Insolvenzverwalter Max Liebig am Dienstag in München mitteilte. Geschlossen wird Schuhbecks zweites Restaurant „Orlando“. Von den 120 Mitarbeitern sollen 90 weiter beschäftigt werden.