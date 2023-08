Start in Duisburg, Oberhausen, Mülheim Aldi liefert Kaffee, Sekt und Joghurt jetzt auch nach Hause

„Mein Aldi“ soll demnach zunächst in ausgewählten Gebieten rund um die Zentrale in Mülheim verfügbar sein, darunter Mülheim an der Ruhr sowie Teile von Duisburg und Oberhausen. In diesen Gebieten können sich Verbraucher seit Dienstag für den Lieferdienst registrieren und sich auf eine Warteliste setzen lassen. Die Lieferung erfolgt erst, sobald die jeweilige Adresse in die Routenplanung integriert ist. Informationen der „Lebensmittelzeitung“ zufolge wird der eigentliche Lieferbetrieb erst in den kommenden Wochen starten.