Start ins Weihnachtsgeschäft Ein schwarz-grauer Freitag für den Handel

Es mangelt nicht an Theorien, wie der Name „Black Friday“ entstanden ist. Menschenmassen auf den Straßen und vor Shoppingcentern würden aus der Entfernung wie eine einzige schwarze Masse erscheinen, lautet eine mögliche Erklärung, die „Wikipedia“ bietet. Eine andere: An dem umsatzstarken Tag hätten Händler die Chance, aus dem Minus herauszukommen – also statt roter Zahlen schwarze zu schreiben. Dazu passt auch der Hinweis, die Händler hätten an diesem Tag vom Geldzählen schwarze Hände. Doch dass der Black Friday dem Handel dieses Jahr Rekordgewinne bescheren wird, ist unwahrscheinlich.