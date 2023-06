Start-up Food Dynamics: Influencer backen sich ein neues Business

Die Cerealien-Content-Creator werden jedoch bei ihren Fans Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die Pakete, die für sieben Mahlzeiten ausgelegt sind, kosten einzeln knapp neun Euro – etwa das Vierfache von Supermarktprodukten. Die Food-Dynamics-Gründer werben damit, dass ihre Produkte ein anderes Nährwertprofil haben. „Das wird sicher kein Durchmarsch werden“, räumt Voulfson ein, „aber wer Wert auf gesunde Ernährung legt, wird das sicherlich akzeptieren.“



Als weiteren möglichen Vertriebskanal hat das Start-up auch Unternehmen im Blick, die ihren Mitarbeitern das Frühstück stellen wollen. Die Gründer gehen den Produktstart in jedem Fall mit großem Optimismus an – große Mengen sind bereits geordert. „Eine hohe sechsstellige Anzahl verkaufter Packungen soll es in diesem Jahr schon werden“, sagt Voulfson. Und Kompagnon Teichmann sekundiert: „Wenn wir in Konkurrenz mit Nestlé und Co. treten wollen, dann müssen wir auch Produkte in dieser Größenordnung absetzen“.