Start-up-Investments Ex-Metro-Chef Olaf Koch gründet „kleine Strategie- und Investmentberatung“

Koch will die kommenden Wochen nun erst einmal nutzen, „um über den nächsten Schritt zu reflektieren“. Sein Start-up-Engagement sei dabei nur ein Baustein. „Das wird sicher nicht meine Hauptbetätigung werden, aber die Zusammenarbeit mit Gründern fand ich schon bei Metro extrem spannend.“ Anders als bei dem Düsseldorfer Konzern soll es bei Monrepos Advisers, so der Name von Kochs neuem Unternehmen, allerdings um Geschäftsmodelle gehen, „die nichts mit dem Großhandel oder der Gastronomie zu tun haben“.



Der Firmenname sei eine Referenz an die Schlossdomäne Monrepos in Ludwigsburg. „Dort habe ich 1995 meine erste Firma gegründet, ein Unternehmen namens IT Networks, das sich auf Netzwerkapplikation spezialisiert hatte“, so Koch.



