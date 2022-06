Start-up: Lieferdienst Gorillas sprach mit Rivalen angeblich über Verkauf

Das Unternehmen hatte seine Expansion in US-Städten wie Los Angeles und Chicago gestoppt, um sich auf den Ausbau seiner Präsenz in New York zu konzentrieren. Inzwischen tritt es auch dort auf die Bremse, so die Personen. Pläne, weitere Lager in New York zu eröffnen, wurden auf Eis gelegt, hieß es.