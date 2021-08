Start-up: Mobilitätsanbieter Bolt sammelt 600 Millionen Euro für Expansion ein

Mit seinem Lebensmittel-Lieferdienst, der bald in zehn europäischen Märkten unterwegs sein soll, begibt sich Bolt in einen hoch umkämpften Markt, in dem unter anderen Gorillas, Flink, Getir und Delivery Hero unterwegs sind. Die jüngste Finanzierungsrunde nutzten Sequoia, Tekne und Ghisallo, um bei Bolt einzusteigen. Aber auch Bestandsinvestoren wie G Squared, D1 Capital und Naya waren mit von der Partie.