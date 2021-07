Start-up: Online-Lebensmittellieferant Rohlik beschafft sich frisches Kapital für Expansion

Der tschechische Online-Lebensmittellieferant Rohlik hat sich für seine Europa-Expansion bei Investoren weitere 100 Millionen Dollar frisches Kapital besorgt. Die neu gesicherte Finanzierung helfe, den Ausbau voranzutreiben und in neue Märkte einzutreten, erklärte Firmengründer und Konzernchef Tomáš Čupr am Donnerstag. Bereits im März hatte er in einer ersten Finanzierungsrunde 230 Millionen Dollar eingesammelt.