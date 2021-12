Start-up: Online-Lebensmittellieferdienst Jokr steigt zum Einhorn auf

Zu den Investoren von Jokr gehören neben Activant Capital, Balderton Capital und Tiger Global auch der deutsche Risikokapitalgeber HV Capital. Aktuell ist Jokr mit Hauptsitz in New York in 15 Städten aktiv – darunter Mexiko City, Sao Paulo, Warschau und Wien. Das frische Geld will Wenzel nun nutzen, um in weitere Städte in den USA und Lateinamerika zu expandieren. Laut Jokr ist das Angebot trotz der hohen Kosten und starken Konkurrenz in einigen Städten bereits profitabel.