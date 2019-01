Start-up Rocket Internet stößt Anteile von Hellofresh ab

Die Berliner Startup-Fabrik Rocket Internet hat ihre Beteiligung an dem Kochboxen-Versender Hellofresh reduziert. Zum 8. Januar hielt das Unternehmen nur noch 29,88 Prozent an Hellofresh, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Davor hatte der Anteil noch bei 48,71 Prozent gelegen. Bei Hellofresh können Lebensmittelpakete, die auf bestimmte Rezepte zugeschnitten sind, bestellt werden.