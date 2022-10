Start-up: Türkischer Lieferdienst Getir verhandelt über Kauf von Gorillas

Der Berliner Schnell-Lieferdienst, der in großen Städten Lebensmittel-Lieferungen binnen zehn Minuten an die Haustür verspricht, war erst 2020 an den Markt gegangen und bei der jüngsten, 860 Millionen Euro schweren Finanzierungsrunde vor einem Jahr mit drei Milliarden Dollar bewertet worden. Damals war auch der Restaurant-Lieferdienst Delivery Hero mit 200 Millionen Euro eingestiegen.