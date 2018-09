Stationärer Handel Amazons Vier-Sterne-Laden

In dem recht kirmelig eingerichteten Shop sind es aber vor allem die Sortierungen und sprachlichen Kaufanreize, die den Unterschied machen. „Most wished for“ ist eine Kategorie, die Produkte versammelt, die von Internetkunden am häufigsten auf die dortige Wunschliste eingetragen wurde.



Auch das Kaufverhalten der Großstädter wird in eine kuratierte Auswahl umgewandelt: „Trending In New York“ heißt eine weitere Kategorie. „Frequently Bought Together“ ist die Auswertung des Umstandes, dass Menschen, die Rasierklingen kaufen, oft auch gleich den Rasierschaum dazubestellen. Oder eine Tischdecke zum Tisch.



Den klassischen stationären Händlern jedweder Gattung muss es eiskalt den Rücken runterlaufen, mit welcher Präzision und Detailversessenheit die Datenmagier von Amazon aus Erkenntnissen ein Programm zusammenstellen können, während sie selber auf Instinkt und Erfahrung bauen - und hoffen müssen.