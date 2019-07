Statistisches Bundesamt: Deutsche Einzelhändler steuern auf zehntes Wachstumsjahr in Folge zu

Wiesbaden Die deutschen Einzelhändler steuern auf ihr zehntes Wachstumsjahr in Folge zu. Ihr Umsatz wuchs im ersten Halbjahr 2019 um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es ein Plus von 2,2 Prozent.