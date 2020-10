Statistisches Bundesamt: Die Corona-Pandemie verschärft die Krise klassischer Warenhäuser

Die Corona-Pandemie hat die Krise der klassischen Warenhäuser in Deutschland verschärft. Ihre preisbereinigten (realen) Umsätze fielen im August um 2,4 Prozent niedriger aus als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Von April bis Juni 2020 lag das Minus sogar bei 21,3 Prozent. „Vielerorts schließen Kaufhausfilialen, Innenstädte und Fußgängerzonen verlieren damit weiter an Attraktivität“, erklärten die Statistiker.