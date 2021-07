Statistisches Bundesamt: Einzelhandel macht dank Lockerungen bei der Bundesnotbremse mehr Umsatz

Fachleute erwarten, dass der private Konsum zunehmend in Schwung kommt. Die Verbraucherstimmung in Deutschland ist derzeit so gut wie zuletzt im August 2020. Viele Menschen haben wegen geschlossener Geschäfte und mangelnder Einkaufsmöglichkeiten ihr Geld im Lockdown zusammengehalten und dürften mit ihrem Nachholbedarf beim Konsum die Konjunktur stützen.