Statistisches Bundesamt: Einzelhandel macht im Februar erneut mehr Umsatz

Die Bundesbürger sind angesichts der historisch guten Lage auf dem Arbeitsmarkt in Konsumlaune. Der Handelsverband Deutschland erwartete zuletzt im Gesamtjahr zum neunten Mal in Folge höhere Umsätze - mit einem Plus von zwei Prozent auf 523 Milliarden Euro. Rechnet man die Preissteigerung heraus, dürfte ein Plus von 0,5 Prozent bleiben.