Steakhaus – auch für Vegetarier Restaurantkette Maredo plant Comeback nach der Insolvenz

Ein halbes Jahr nach der Schließung aller Restaurants der insolventen Restaurantkette Maredo werden die Grills in den ersten Steakhäusern wieder angefeuert. „Die ersten drei Maredo-Restaurants sind in den vergangenen Wochen in Dortmund, Mülheim (Ruhr) und Berlin gestartet“, sagt der Gastronomie-Unternehmer Georg Voss. Mit seinem Unternehmen Equity 69 und weiteren Investoren hat Voss die Markenrechte und weitere Vermögenswerte der Steakhauskette aus der Insolvenz übernommen. „Im August werden zwei weitere Maredos am Potsdamer Platz in Berlin und in Stuttgart folgen“, kündigt er gegenüber der WirtschaftsWoche an. „Bis Ende des Jahres wollen wir bei insgesamt zehn bis zwölf Lokalen sein.“ Etwa 300 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.