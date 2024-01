Stefan Denkhaus Kann dieser Mann Galeria retten?

Zugleich wird sich der vorläufige Gläubigerausschuss konstituieren, in dem unter anderem Vertreter von Arbeitsagentur, Vermietern, Lieferanten und Betriebsrat eine Stimme haben dürften. Mit ihnen wird sich Denkhaus in den kommenden Monaten eng abstimmen – auch bei der Suche nach einem oder mehreren Investoren. Ob sich ein Käufer findet, ist die entscheidende Frage in dem Verfahren – und eine positive Antwort alles andere als sicher.