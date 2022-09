Steigende Energiepreise „Mehr als die Hälfte der Händler sieht sich in ihrer Existenz bedroht“

„Deshalb muss die Bundesregierung jetzt ihre Pläne für eine Gas- und Strompreisbremse zügig umsetzen und bis dahin ihre Hilfsprogramme nachbessern sowie die Zugangsbedingungen so ändern, dass auch durch die hohen Energiepreise in Not geratene Handelsunternehmen Zugang zu den Hilfen bekommen“, so Genth. „Alles andere nimmt die Pleite vieler betroffener Handelsunternehmen in Kauf.“ Der folgende Leerstand in den Stadtzentren würde im Anschluss deutlich höhere Investitionen der öffentlichen Hand notwendig machen, als wenn die Hilfsprogramme für alle auf Unterstützung angewiesenen Betriebe geöffnet würden, argumentiert Genth. „Ich warne hier vor teurer Kurzsichtigkeit. Und es geht auch um tausende Arbeitsplätze“, sagte Genth der WirtschaftsWoche.