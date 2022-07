Steigende Lebensmittelpreise Warum bleibt der Run auf Deutschlands Discounter aus?

Klar ist aber auch, dass für die meisten Konsumenten der Preis das entscheidende Einkaufskriterium ist. Die Mehrheit der Verbraucher – 52 Prozent der Befragten – achtet demnach beim Einkaufen auf Preise und vergleicht diese am Regal zunehmend mit Alternativen. Zudem schauen die Kunden in den Läden offenbar verstärkt nach Rabatten und Werbeaktionen (46 Prozent). 45 Prozent gaben an, nur noch Produkte zu kaufen, die sie „wirklich benötigen“.