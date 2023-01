Steigerung Handelskonzern Würth wächst erneut stark

Beim Umsatz kratzte der Konzern aus Künzelsau (Hohenlohekreis) 2022 nach vorläufigen Zahlen an der 20-Milliarden-Marke und erzielte damit einen neuen Höchstwert. „Wir freuen uns über dieses Rekordjahr“, sagte der Sprecher der Konzernführung, Robert Friedmann, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.