Steinhoff: Multimilliardär Wiese senkt Beteiligung an angeschlagenem Möbelkonzern

FrankfurtDer südafrikanische Multimilliardär Christo Wiese hat seinen Anteil am angeschlagenen südafrikanisch-deutschen Möbelkonzern Steinhoff reduziert. Laut einer Mitteilung der niederländischen Börsenaufsicht hält der frühere Steinhoff-Großaktionär nunmehr 6,2 Prozent nach zuvor rund 21 Prozent. Im Dezember hatte Wiese seinen Posten als Chairman bei dem Möbelkonzern aufgegeben, einige Tage später wurde er auch als vorübergehender Vorstandschef abgelöst. Wiese war die zentrale Figur bei der Entwicklung von Steinhoff von einer kleinen Möbelfirma bis hin zu einem Einzelhandelsimperium mit 40 Marken in allen möglichen Ländern von Conforama in Frankreich über Poundland in Großbritannien hin zu Poco in Deutschland.