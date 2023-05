Steinhoff-Tochter: Tempur Sealy will vier Milliarden Dollar für Matratzenhändler Mattress Firm zahlen

Mega-Fusion in der Matratzen-Branche: US-Marktführer Tempur Sealy will dem angeschlagenen südafrikanischen Steinhoff-Konzern den größten Matratzenhändler in den USA, Mattress Firm, für vier Milliarden Dollar in bar und in Aktien abkaufen. Das teilten die Unternehmen am Dienstag mit.