Stelios Haji-Ioannou: Easyjet-Großaktionär setzt Belohnung für Tipps gegen Airbus-Auftrag aus

In seinem erbitterten Kampf gegen einen Auftrag über 107 neue Airbus-Jets hat Easyjets Firmengründer und Großaktionär eine neue Volte geschlagen. Stelios Haji-Ioannou stellte am Dienstag eine Belohnung über fünf Millionen Pfund für Hinweise von Easyjet-Beschäftigten auf verdächtige Geschäftsbeziehungen der Billigairline mit Airbus in Aussicht. So fahndet er nach verschwenderischen Ausgaben für Bewirtungen oder teuren Geschenken.