Stephen Pagliuca: Boston-Celtics-Eigentümer kündigt Gebot für FC Chelsea an

Der Miteigentümer des US-Basketball-Klubs Boston Celtics wirft beim Verkauf des Londoner Fußballklubs FC Chelsea seinen Hut in den Ring. Der US-Investor Stephen Pagliuca kündigte am Dienstag ein „substanzielles und glaubwürdiges Gebot“ im Lauf der Woche an, das die Bedingungen der Premier League, der britischen Regierung und des europäischen Fußball-Verbandes Uefa erfülle.