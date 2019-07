Steven Mnuchin: US-Finanzminister kritisiert Amazon: „Sie haben den Einzelhandel in den Vereinigten Staaten zerstört“

New York US-Finanzminister Steven Mnuchin hat den weltgrößten Online-Händler Amazon mit scharfen Worten kritisiert. „Sie haben den Einzelhandel in den Vereinigten Staaten zerstört“, sagte Mnuchin am Mittwoch mit Blick auf Amazon im Finanzsender CNBC. Es bestehe deshalb kein Zweifel, dass der Konzern den Wettbewerb eingeschränkt habe. Insofern sei es gut, dass die US-Regierung der Frage nachgehe, ob große Online-Plattformen dem Wettbewerb schadeten.