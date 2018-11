Stiftung Warentest Die teuerste Schokolade schneidet am schlechtesten ab

Der bekannte Schweizer Hersteller Lindt landet im Test hingegen nur auf dem sechzehnten Platz. Das liegt weniger am Geschmack oder Aussehen sondern an falschen Erwartungen, die die Verpackung der Schokolade aus „Alpenvollmilch“ wecken soll. Auf der Rückseite springt über dem Schriftzug „beste Zutaten“ eine Vanilleblüte samt Schoten ins Auge. Verwendet wird in der Schokolade allerdings nur das Aroma Vanillin. Ähnliches gilt für den Bremer Hersteller Hachez und seine Edel-Vollmilchschokolade. Bourbon-Vanille kann die Stiftung Warentest nämlich nur in Spuren nachweisen, obwohl Hachez damit wirbt, dass die Schokolade damit verfeinert sei.