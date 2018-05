Streik: Fast alle Deutschland-Flüge von Brussels Airlines fallen aus

Zwischen Berlin und Brüssel findet an beiden Tagen nur je ein Flug in jede Richtung statt, zwischen Hannover und Brüssel sind es 3 pro Richtung. Außereuropäische Flüge wie nach Marrakesch oder New York stehen nicht auf der Liste. „Ein Streiktag kostet uns 4,7 Millionen Euro“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.