Streik : Neue Gespräche sollen bei Airline SAS Lösung bringen

Die meisten SAS-Piloten in Schweden, Dänemark und Norwegen hatten am 4. Juli die Arbeit niedergelegt, nachdem Gespräche über Bedingungen rund um den Rettungsplan der skandinavischen Fluglinie gescheitert waren. Die Konfliktparteien kehrten dann am Mittwoch in Stockholm an den Verhandlungstisch zurück.