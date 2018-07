Streiks bei Real „Ich frage mich, ob Verdi klar ist, wofür sie kämpfen“

Große Hoffnungen setzt der Metro-Chef dabei auf ein neues Marktkonzept, das auf eine enge Verzahnung von Gastronomie und Handel setzt. In Krefeld wurde vor einiger Zeit der erste entsprechend umgebaute Markt eröffnet. „Der Erfolg ist erkennbar“, sagt Koch. „Die Kundenfrequenz ist um 30 Prozent gestiegen. Es gibt richtige Fans des Marktes. Für sie ist das Einkaufserlebnis so entscheidend, dass sie auch 50 Kilometer weit fahren.“

In absehbarer Zeit soll das Markthallen-Konzept daher auch auf andere Standorte wie Braunschweig und Bielefeld übertragen werden. „Insgesamt glauben wir, dass sich mittelfristig rund 30 unserer deutschlandweit rund 280 Standorte für das Markthallen-Konzept eignen“, sagte Koch. In einer dreistelligen Anzahl von Märkten würden darüber hinaus einzelne Module aus dem Konzept in die Läden integriert werden. Schließungen von Märkten seien aktuell nicht geplant. „Das Modell Krefeld hat übrigens so viel Potenzial, dass wir sogar darüber nachdenken, neue Märkte zu eröffnen“, kündigte Koch an.

