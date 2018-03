Streiks werden unwahrscheinlicher: Piloten wählen Tarifkommission bei Ryanair

FrankfurtDie deutschen Piloten des Billigfliegers Ryanair sind dem angestrebten Tarifabschluss einen Schritt näher gekommen. Die Beschäftigten haben aus ihren Reihen eine neue fünfköpfige Tarif-Kommission gewählt, die mit der Hilfe von Fachleuten künftig mit dem Management verhandeln soll, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Freitag in Frankfurt mitteilte. Bereits in der kommenden Woche ist ein Verhandlungstermin geplant.