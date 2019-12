Streit um die Bonpflicht SPD-Investment in Kassenspezialist wirft Fragen auf

Ob sich die Kapitalspritze auszahlt, scheint allerdings fraglich. Zumindest verzeichnet Locafox nach eigenen Angaben derzeit keinen Beratungs- oder Bestellanstieg durch Händler, die sich durch das neue Gesetz gezwungen sehen, neue Kassensysteme zu installieren. Letzteres ist überraschend, da die Neuregelung Konkurrenten wie Concardis aktuell durchaus zusätzlichen Umsatz beschert. „Die Kassenhändler erleben derzeit einen regelrechten Ansturm von Anfragen aufgrund der neuen Kassensicherungsverordnung des Finanzministeriums“, heißt es bei Concardis. „Auch die Anfragen nach Bezahlterminals mit Kassenanbindung ist entsprechend steil angestiegen“, teilt ein Unternehmenssprecher mit. Auch Thomas Stümmler, Chef des börsennotierten Anbieters Vectron, sieht bereits „eine leichte Nachfragesteigerung“, den „großen Schwung erwarten wir aber erst im Laufe des nächsten Jahres.“



An Locafox soll der Boom hingegen spurlos vorbei gehen? Zur wirtschaftlichen Situation will sich das Unternehmen nicht äußern. In der letzten im Bundesanzeiger veröffentlichten Bilanz für 2017 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 4,6 Millionen Euro ausgewiesen.



Aktuell laufen nach Informationen der WirtschaftsWoche aus der Branche derzeit Gespräche über einen Verkauf des Unternehmens oder eine Zusammenlegung mit einem Wettbewerber. „Wir sind hier in diversen Gesprächen, geben dazu aber derzeit keine weiteren Auskünfte“, sagt Koeppler dazu. Auch Locafox-Chef Zels will sich nicht zum Stand der Verhandlungen äußern.