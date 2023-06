Streit um EU-Einstufung Gehört Zalando in eine Reihe mit Facebook und Twitter?

Ende April 2023 veröffentlichte die EU-Kommission, welche Unternehmen sie als sogenannte sehr große Online-Plattformen identifiziert hat. Die in Brüssel gängige Abkürzung dafür lautet „Vlop“ für „Very large online platform“. Die EU-Kommission fand genau 17 Vlops; daneben noch zwei „sehr große Suchmaschinen“. Das entscheidende Kriterium für diese Kategorisierung: Die Plattform hat mindestens zehn Prozent der EU-Bürger als monatliche Nutzer, also mindestens 45 Millionen. Von den 19 nach Ansicht der EU herausragenden Unternehmen stammen 15 nicht aus Europa, darunter die obligatorischen US-Giganten wie Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Twitter und Snapchat sowie die beiden chinesischen Konzerne Alibaba (mit Aliexpress) und Tiktok. Nur zwei Vlops haben ihren Sitz in der EU: die niederländische Buchungsplattform Booking.com – und Zalando aus Berlin. Der Booking.com-Eigentümer Booking Holdings hat seinen Sitz in Norwalk im US-Bundesstaat Connecticut. Es bleibt also nur Zalando als einziges gewissermaßen gebürtiges europäisches Unternehmen übrig.