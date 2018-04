Streit um Konditionen: Edeka boykottiert noch mehr Nestlé-Artikel

Der zeitweilige Verzicht auf Nachbestellungen ist in der Branche nicht ungewöhnlich. Selten erreichen sie jedoch Ausmaße wie in diesem Fall. Die Partner verramschten zudem zum Teil einige der betroffenen Produkte, um so offenbar den Marken von Nestlé bewusst zu schaden. Ursprung des Streits soll sein, dass die Agecore-Händler vermuten, dass konkurrierende Einkaufsverbünde einen größeren Rabatt auf europäischer Ebene erhalten.