Streit um Möbelhauskette: Möbelriese Steinhoff will Poco-Anteile verkaufen

Nun beschuldigen sich beide Parteien der schwerer Vertragsverletzungen und versuchen sich gegenseitig ihre Poco-Anteile streitig zu machen. Der Streit gipfelte in einer Gesellschafterversammlung von Poco am 14. April 2015, in der die Gesellschafter Seifert ausschlossen. Steinhoff konsolidierte von da an die Zahlen von Poco voll in der eigenen Bilanz.