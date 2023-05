Streit um Preise Bei Lidl gibt es bald kein Haribo mehr

In dieser Situation nehmen die Auseinandersetzungen außergewöhnliche Ausmaße an. Edeka-Chef Markus Mosa berichtete Ende April, der Händler würde von 17 Herstellern nicht mehr beliefert und habe die Artikel von vier Lieferanten ausgelistet. Zum Beispiel Produkte des Mars-Konzerns – dazu gehört außer den Schokoriegeln etwa Whiskas-Katzenfutter – fehlen seit Monaten in Edeka-Regalen.