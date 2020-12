Streit um Preispolitik Der Handel ist die falsche Adresse für Bauernproteste

Die Mannheimer Südzucker AG, mit 6,7 Milliarden Euro Umsatz, Europas größter Zuckerkonzern, ist ebenfalls in Bauernhand. 17.000 Rübenbauern halten über die Süddeutsche Zuckerrüben-Verwertungsgenossenschaft (SZVG) 59 Prozent der Aktien. Die SZVG wiederum stimmt sich mit einer österreichischen Raiffeisen-Gesellschaft ab, der noch mal zehn Prozent gehören. So sichert sich die Bauernschaft die Macht im Unternehmen. Doch der börsennotierte Konzern kämpft seit geraumer Zeit mit Gegenwind – was weniger an den kompromisslosen Einkäufern der Handelszentralen liegt, als am Wegfall der EU-Zuckermarktordnung 2017. Zuvor hatte die EU Mindestpreise für Rüben garantiert und mit Zöllen und Importverboten den internationalen Wettbewerb verhindert.