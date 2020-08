Studie: Corona verschärft Existenzkampf von Regionalflughäfen

Die Coronakrise befeuert den Streit über die Existenzberechtigung kleiner Regionalflughäfen in Deutschland. Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) prangerte in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie für die Umweltorganisation BUND „massive Überkapazitäten“ und ruinösen Wettbewerb angesichts von 24 Hauptverkehrsflughäfen an.