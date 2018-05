Studie: Deutschlands beste Händler – Amazon dominiert den Onlinehandel

Ganz vorne in der Rangliste der besten stationären Händler liegen die beiden Drogerieketten dm und Rossmann. In einem engen Zweikampf um die Vorherrschaft in der Branche überbieten sie sich geradezu in Serviceleistungen für die Kunden. Das färbt auch auf den E-Commerce ab. Bei den Onlinehändlern liegen sie in der Gunst der Kunden auf Platz vier und sechs.