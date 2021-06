Studie Schuhe, Lederwaren, Parfüm: Luxusmarken verkaufen sich wieder besser

Eine verlässliche Stütze der Branche sei China. Dort sei das Luxusgeschäft schon 2020 um rund 45 Prozent gewachsen. „Dieser Trend setzte sich auch im ersten Quartal 2021 fort“, teilte Bain am Freitag mit. In den USA hätten Impfungen und Konjunkturprogramme die Kauflust geschürt. „Dadurch zog auch die Nachfrage nach Nobelmarken unerwartet kräftig an.“ Dagegen seien die Umsätze in Europa, in Japan und im Rest Asiens im ersten Vierteljahr weiter geschrumpft. Grund seien die Corona-Einschränkungen und der fehlende internationale Tourismus.