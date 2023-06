Subventionen : Frankreich fördert Chipwerk von STMicro und GlobalFoundries mit 2,9 Mrd Euro

Die USA und die Europäische Union bieten Subventionen in Milliardenhöhe, um die Chipproduktion jeweils auszubauen und die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern zu verringern. Die EU strebt an, ihren Anteil am Weltmarkt bis 2030 auf ein Fünftel zu steigern. STMicro und GlobalFoundries wollen mit insgesamt 7,5 Milliarden Euro ein Werk in Crolles im Südosten Frankreichs bauen, neben einer bestehenden Anlage von STMicro. In der Anlage sollen ab 2028 Chips mit einer Größe von 18 Nanometern gefertigt werden, die unter anderem in der Autobranche und für mobile Anwendungen benötigt werden.