Süßigkeiten: Warum nicht nur die Tafel Schokolade bald teurer wird

In Halle zehn der Kölner Messe riecht es Ende Januar nach frischen Waffeln. Es verteilt dort jemand in einem Maskottchen-Kostüm Fruchtgummi, und wer möchte, kann sich an ausgelegten Pralinen einen Zuckerschock herbeiessen. Man fühlte sich auf der Internationalen Süßwarenmesse an die fantastische Welt des Schokoladenfabrikanten Willy Wonka erinnert – wären da nicht die angestrengten Gesichter: Die Süßwarenhersteller zahlen für viele Rohstoffe, zum Beispiel Kakao, weit mehr als vor kurzem.