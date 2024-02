Süßwaren 750 Millionen Euro Dividende für die Ferrero-Familie

Doch wohin fließt all das Geld? Giovanni Ferrero sieht in Investitionen in das Süßigkeitengeschäft offenbar kein Klumpenrisiko: Er investiert sein Privatvermögen in Süßwarenhersteller außerhalb des eigentlichen Ferrero-Reichs. Dafür hat er eine mit mehreren Milliarden Euro Kapital ausgestattete Struktur von Beteiligungsunternehmen mit Sitz in Belgien aufgebaut, über die ihm zum Beispiel das Gebäckunternehmen Delacre und der US-Fruchtgummihersteller Ferrara gehören.