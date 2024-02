Süßwaren Deshalb geht der Welt die Schokolade aus

In Halle zehn der Kölner Messe riecht es nach frischen Waffeln. Es verteilt dort jemand in einem Maskottchen-Kostüm Fruchtgummi, und wer möchte, kann sich an ausgelegten Pralinen einen Zuckerschock herbeiessen. Man fühlte sich auf der Internationalen Süßwarenmesse an die fantastische Welt des Schokoladenfabrikanten Willy Wonka erinnert – wären da nicht die angestrengten Gesichter: Die Süßwarenhersteller zahlen für viele Rohstoffe, zum Beispiel Kakao, im Moment weit mehr als noch vor kurzem. Sie kämpfen in den Verhandlungen auf den Messeständen deshalb um höhere Preise. Und viele warnen: Wenn die Kosten weiter steigen und die Bürokratie noch mehr zunimmt, bleibt nicht viel übrig vom deutschen Mittelstand im Süßigkeitengeschäft.