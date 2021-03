Süßwarenhersteller Haribo beendet Verkaufsverhandlungen – Aus für Werk in Sachsen

Das einzige Haribo-Werk in Ostdeutschland steht endgültig vor dem Aus. Für die Immobilie in Wilkau-Haßlau bei Zwickau habe sich kein Käufer gefunden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Deswegen wurden die Verkaufsverhandlungen beendet. Nun solle das Gespräch mit der Stadtverwaltung gesucht werden, „um das Gelände anderweitig zu entwickeln“, hieß es.